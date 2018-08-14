Приглашенные на День города писатели побывали в Доме Окуджавы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:30Общество
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11 августа три приглашенных на День города в Нижнем Тагиле писателя посетили Дом Окуджавы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Писатели Вера Мосова, Анна Матвеева, Евгений Гаглоев, которых пригласили на празднование Дня города, посетили культурный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле.
Сотрудники центра рассказали им о действующих экспозициях: «Родом из детства», «Мы все войны шальные дети», «Каждый пишет, как он дышит…». Интерес гостей вызвал рассказ о том времени, которое провела семья Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле.
Писатель-фантаст Евгений Гаглоев примерил на себя куртку-«целинку». В таких куртках в стройотрядах работали студенты.Также гости фотографировались на фоне комнат в советском стиле.
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Своими впечатлениями от культурного центра писатели поделились в книге отзывов и на личных страницах в социальных сетях, сообщает Центральная городская библиотека.
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