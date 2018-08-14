Приглашенные на День города писатели побывали в Доме Окуджавы в Нижнем Тагиле

Писатели Вера Мосова, Анна Матвеева, Евгений Гаглоев, которых пригласили на празднование Дня города, посетили культурный центр «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле.

Сотрудники центра рассказали им о действующих экспозициях: «Родом из детства», «Мы все войны шальные дети», «Каждый пишет, как он дышит…». Интерес гостей вызвал рассказ о том времени, которое провела семья Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле.

Писатель-фантаст Евгений Гаглоев примерил на себя куртку-«целинку». В таких куртках в стройотрядах работали студенты.Также гости фотографировались на фоне комнат в советском стиле.