Семинар о трезвенническом просвещении пройдет в Нижнетагильской епархии

В семинаре примут участие общественники и служители церкви, которые занимаются просвещением трезвости и профилактикой зависимостей.

Также будет организована информационно-просветительская выставка «Живем трезво», и пройдет профилактическое мероприятие для подростков — игра «Супер агент».

Иерей Константин Столов расскажет о 12-шаговой программе в контексте трудов игумена Ионы Займовского по книге «Странички трезвости».

Председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Общее дело» Вячеслав Бальцевич выступит с темой о взаимодействии общественников с Нижнетагильской епархией с целью трезвеннического просвещения и профилактики зависимостей в системе образования, госорганах, силовых структурах и коммерческих организациях.