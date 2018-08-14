Семинар о трезвенническом просвещении пройдет в Нижнетагильской епархии

16 августа в 13.00 в Нижнетагильской епархии пройдет семинар «Способы и направления внутреннего и внешнего взаимодействия церкви в вопросах трезвеннического просвещения».
В семинаре примут участие общественники и служители церкви, которые занимаются просвещением трезвости и профилактикой зависимостей.
Также будет организована информационно-просветительская выставка «Живем трезво», и пройдет профилактическое мероприятие для подростков — игра «Супер агент».
Иерей Константин Столов расскажет о 12-шаговой программе в контексте трудов игумена Ионы Займовского по книге «Странички трезвости».
Председатель Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Общее дело» Вячеслав Бальцевич выступит с темой о взаимодействии общественников с Нижнетагильской епархией с целью трезвеннического просвещения и профилактики зависимостей в системе образования, госорганах, силовых структурах и коммерческих организациях.
Кроме того, с заключительным словом выступит Георгий Дьячков — руководитель епархиального отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей Нижнетагильской епархии.