Строительство стадиона у школы №8 началось на Вагонке в Нижнем Тагиле

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В Дзержинском районе Нижнего Тагила начались работы по строительству нового стадиона у школы №8. Учебное заведение расположено по улице Пихтовая, 16.
Сюжеты: Нижний Тагил
У школы появится новая спортплощадка. В частности, будет построено новое футбольное поле, дорожки для бега и комплекс для сдачи норм ГТО. Также подрядчик установит освещение, а на период строительных работ будут оборудованы камеры видеонаблюдения. По планам, строительство завершится к 1 октября.
На все мероприятия выделено 40 миллионов рублей.
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Место работ в настоящее время огорожено. На площадку выведена строительная техника. Экскаватор занимается расчисткой площадки для будущего стадиона. Снятый грунт погружается и вывозится на самосвалах.
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