Строительство стадиона у школы №8 началось на Вагонке в Нижнем Тагиле

У школы появится новая спортплощадка. В частности, будет построено новое футбольное поле, дорожки для бега и комплекс для сдачи норм ГТО. Также подрядчик установит освещение, а на период строительных работ будут оборудованы камеры видеонаблюдения. По планам, строительство завершится к 1 октября.