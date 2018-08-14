Владимир Капкан стал и.о. директора филармонии в Нижнем Тагиле

Владимир Капкан до марта 2016 года занимал должность начальника управления культуры Нижнего Тагила. До своего назначения в управление культуры Владимир Капкан возглавлял оркестр «Тагильские гармоники», на базе которого в 1993 году была организована Нижнетагильская филармония. До 2004 года он являлся художественным руководителем в этом муниципальном учреждении культуры.