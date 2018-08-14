Водоприёмник и колодцы появятся на улице Ильича в Нижнем Тагиле

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Участок дороги на улице Ильича в районе домов №59 и 63 на протяжении нескольких лет затапливало водой. 14 августа временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда жилых дворов Вагонки дал распоряжение решить проблему и отвести воду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время объезда Дзержинского района врио главы города Владислав Пинаев посетил участок дороги на улице Ильича.
Там в районе домов №59 и 63 на протяжении нескольких лет существовала проблема со скоплением воды. Ливневая канализация отсутствует, поэтому вода скапливалась у данных домов и никуда не уходила.
В течение месяца на участке появится водоприёмник, а вдоль дороги рабочие построят 6 колодцев, благодаря чему вода будет уходить на улицу Сибирскую, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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