Депутат возмутился числом свердловчан, живущих без канализации

Вегнер со ссылкой на данные Росстата сообщил, что 17% свердловчан все еще ходят «по воду с ведром», 19,3% свердловчан не имеют канализации.

19,3% ходят по большому и малому в ведро, или уже почти 600 тысяч человек. Удивительно еще и то, что без благ цивилизации жилье у нас называется благоустроенным, написал Вегнер.

Депутат подчеркнул, что на данном фоне наблюдается увеличение случаев заболевания населения острыми кишечными инфекциями. Помимо этого, он заявил, то наиболее страдает сельское население.

Исходя из цифр, происходит планомерное его уничтожение: обеспечение водопроводом — 53%; канализация — 47%; газификация — 44%; горячее водоснабжение — 29%,сообщает Вегнер.