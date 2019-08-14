Депутаты Госдумы предложили запретить старые автомобили

В настоящий момент подобных ограничений, закрепленных законодательно, в России нет, сообщает ТАСС. Единственным исключением являются автобусы, применяемые для перевозки детей. Такие транспортные средства должны быть не старше 10 лет.

Пока не сообщается, каких именно авто может коснуться изменение, также неизвестно, какая ответственность ожидает автомобилистов. В Минпромторге заявили, что для вывода из эксплуатации старых машин, необходимо стимулировать автовладельцев на покупку новых авто.