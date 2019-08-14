Депутаты пересмотрят процедуру публичных слушаний после протестов в Екатеринбурге
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области планируют внести в процедуру публичных слушаний по градостроительным вопросам изменения. Предложения рассмотрят на заседании общественного совета ЗакСо, которое состоится 15 августа, сообщается на официальном сайте регионального парламента.
Депутаты отметили, что актуальность данной теме придали массовые выступления граждан против застройки парков и скверов в различных регионах Российской Федерации, в том числе и митинги, прошедшие в сквере напротив Драматического театра в Екатеринбурге. Предложения об изменений процедуры уже подготовлены, в четверг их обсудят на заседаний общественного совета и направят на рассмотрение в Государственную думу. Подробности того, что предлагается изменить до конца неизвестны, но, например, власти уральской столицы выступили за то, чтобы давать людям больше информации о дате, времени и предмете слушаний.
Подготовка качественной законодательной инициативы о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации требует очень серьезного подхода. Мы обсудим с Общественным советом данный вопрос, я вижу решение в создании профильной рабочей группы, куда бы вошли депутаты Законодательного собрания, руководители исполнительных органов власти, эксперты Уральского института регионального законодательства, представители гражданского общества,отметила председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.