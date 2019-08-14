Депутаты пересмотрят процедуру публичных слушаний после протестов в Екатеринбурге

Депутаты отметили, что актуальность данной теме придали массовые выступления граждан против застройки парков и скверов в различных регионах Российской Федерации, в том числе и митинги, прошедшие в сквере напротив Драматического театра в Екатеринбурге. Предложения об изменений процедуры уже подготовлены, в четверг их обсудят на заседаний общественного совета и направят на рассмотрение в Государственную думу. Подробности того, что предлагается изменить до конца неизвестны, но, например, власти уральской столицы выступили за то, чтобы давать людям больше информации о дате, времени и предмете слушаний.