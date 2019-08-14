Группа «Чайф» передумала выступать бесплатно на Дне города в Екатеринбурге

Илья Спирин, директор группы «Чайф» рассказал в интервью, почему в 2015 году коллектив готов был выступить на Дне города бесплатно, а в 2019 — договорился о выступлении за гонорар.

В 2015 году группа отмечала юбилей, очень хотела выступить на празднике, но прежние власти считали, что деньги группе «Чайф» они платить не будут: как патриот она должна работать бесплатно,поделился Спирин.

«Чайф» хотели сделать городу подарок, директор вышел на чиновников, но дальше обсуждений дело не пошло.

Они как обычные чиновники сказали «да», но в результате ничего не сделали. Не захотели, даже не вошли в обсуждения, начали склонять нас, что мы за свой счет должны поставить всё оборудование,говорит Спирин.

В 2019 году ситуация изменилась. Со слов директора группы, городом руководит человек, который знает музыкантов и который вывозил их на подлодку к подводникам (Александр Высокинский дважды приглашал «Чайф» для военнослужащих подшефного атомохода «Екатеринбург» дислоцированного в Мурманской области в городе Гаджиево). Поэтому он в курсе, как организована концертная деятельность музыкантов, какие расходы они несут в связи с этим. Спирин утверждает, что Высокинский сам предложил позвать на День города именно «Чайф». О сумме гонорара директор предпочёл умолчать.