Клиенты Альфа-Банка могут проверить деловую репутацию своих контрагентов

Воспользоваться новым сервисом можно с помощью интернет-банка для юридических лиц. Для поиска потенциальных партнеров клиенту нужно задать необходимые параметры поиска, опираясь на специфику своего бизнеса. Список компаний-партнеров формируется по заданным ключевым словам: отрасль деятельности, регион, профиль организации и т.д. Из полученной выборки клиент может сразу удостовериться в репутации интересующей его компании – данная оценка составляется на основании рекомендаций «Альфа-Банка», сообщает NewsNN.

Клиентская база сервиса пополняется юридическими лицами и ИП, которые добровольно прошли регистрацию и разместили официальную информацию о своем деле для целей расширения партнерских связей и поиска проверенных контрагентов. Чтобы получить рекомендацию от банка, при регистрации нужно заполнить краткую анкету о своем бизнесе. После чего «Альфа-Банк» анализирует транзакционную активность контрагента, а также собирает и изучает всю информацию от государственных или иных официальных учреждений (источников) – данные по арбитражным делам, наличию задолженности, имущества под залогом и другое. По успешному завершению проверки, специалист банка выдает добросовестным клиентам свою рекомендацию и включает их в список надежных контрагентов.

Несмотря на то, что сервис запущен в пилотном режиме и только тестируется, уже сегодня он доступен для проверки порядка 100 000 компаний и ИП.

Как рассказал Денис Осин, руководитель направления малого бизнеса «Альфа-Банка», идея создания подобного сервиса пришла после разговоров с нашими клиентами из компаний с небольшими оборотами. Они признавали, что проблема поиска проверенных партнеров остается наиболее актуальной и важной для них. Поэтому, согласно последней статистике «Альфы», данный сервис наиболее востребован среди представителей малого бизнеса – около 70% пользователей. В течение трех месяцев со дня начала работы сервиса, уже 50% наших пользователей начали деловые отношения с клиентом сервиса.