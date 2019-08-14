Людмила Варакина рассказала о причинах ухода с «Тагил-ТВ»
Экс-директор «Тагил-ТВ» Людмила Варакина рассказала журналистам «ФедералПресс» о причинах ухода с муниципального телеканала и о дальнейших планах.
Покинуть Нижний Тагил, со слов Варакиной, ей пришлось по семейным обстоятельствам. Ее дети поступили в вуз на факультет журналистики, и она приняла решение вернуться в Екатеринбург.
По ее словам, на «Тагил-ТВ» она работала по 16 часов в сутки и получала от работы удовольствие. Также она призналась, что сотрудники телеканала сначала принимали ее не очень тепло, но потом удалось наладить отношения.
Меня буквально за руку привел глава города Владислав Пинаев, чтобы познакомить с коллективом. Никто до этого так не поступал, я это очень ценю,рассказала Варакина.
Сейчас Варакина будет работать программным директором радио «Комсомольская правда». Она подчеркнула, что впереди у нее много планов. Напомним, о том, что Варакина покидает телеканал стало известно 12 августа. Исполнять обязанности директора «Тагил-ТВ» будет руководитель «Тагильского рабочего» Сергей Лошкин.