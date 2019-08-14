Людмила Варакина рассказала о причинах ухода с «Тагил-ТВ»

Покинуть Нижний Тагил, со слов Варакиной, ей пришлось по семейным обстоятельствам. Ее дети поступили в вуз на факультет журналистики, и она приняла решение вернуться в Екатеринбург.

По ее словам, на «Тагил-ТВ» она работала по 16 часов в сутки и получала от работы удовольствие. Также она призналась, что сотрудники телеканала сначала принимали ее не очень тепло, но потом удалось наладить отношения.

Меня буквально за руку привел глава города Владислав Пинаев, чтобы познакомить с коллективом. Никто до этого так не поступал, я это очень ценю,рассказала Варакина.