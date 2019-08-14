Мэр Нижнего Тагила оценил ход подготовки школ Тагилстроевского района к началу учёбы

В школе № 72 заканчивается отделка помещений первого этажа. Завершить работы строители планируют к концу этой недели.

Второй этаж уже полностью готов. Сейчас управление образования завозит все оборудование и мебель и готовится их расставлять. Также в течение недели мы планируем закончить все работы по фасаду здания и благоустройству прилегающей территории. До 25 августа ограждение, и школа будет полностью готова к приему детей,заявил руководитель подрядной организации Георгий Полевщиков.

В СОШ № 5 глава города осмотрел кабинеты, столовую, спортивный зал, пообщался с представителями руководства и педагогического коллектива. Летом в учебном заведений прошёл косметический ремонт, были заменены окна в спортивном зале, частично обновлено оборудование столовой и пищеблока. Мэр пообещал, что в следующем году в школе будет отремонтирована крыша.

Школьный фонд в Нижнем Тагиле серьезно изношен. Есть образовательные учреждения, которым больше семидесяти лет. Вопрос строительства, реконструкции и капитального ремонта школ серьезный. Им необходимо постоянно заниматься. Мы качественно и в сжатые сроки провели ремонт СОШ № 56, заканчиваем обновление семьдесят второй. Этот процесс будет продолжен. На следующий год в планах еще два объекта. Ставим задачу капитально отремонтировать СОШ № 85 на Красном Камне и СОШ № 24 в поселке Рудника им. III Интернационала,подчеркнул Владислав Пинаев.

В этот же день в мэрии проходило рабочее совещание, на котором разбирали последние вопросы, связанные с подписанием актов ГИБДД по приёмке школ. Планируется, что до конца этой недели соответствующие мероприятия будут проведены и можно будет говорить о том, что Нижний Тагил на 100% готов к новому учебному году.