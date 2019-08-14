На Урале блогеров затравили за видео с падающим ребенком
Сегодня, 11:32ОбществоФото: Скриншот видео Светланы Бонор
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Блогеры из Екатеринбурга Андрей и Светлана Бонор подверглись критике со стороны пользователей соцсетей после публикации видео с падающим ребенком, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Пара выполняла акробатический трюк — женщина прыгала на руки супругу. В этот момент на заднем фоне двухгодовалый сын пары решил тоже выполнить трюк и прыгнул с двухъярусной кровати.
Родители после критики в соцсетях дали пояснения касательно инцидента. Они рассказали, что ребенок проделывает трюк не первый раз, с ним все в порядке, он приземляется на мягкий матрас.
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Как тренер вам скажу, что все дети переворачиваются через бок, через голову. Недопонимание людей вызывает такой резонанс. Люди видят то, что они видят,сказал журналистам издания отец ребенка.
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