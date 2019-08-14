На Урале блогеров затравили за видео с падающим ребенком

Пара выполняла акробатический трюк — женщина прыгала на руки супругу. В этот момент на заднем фоне двухгодовалый сын пары решил тоже выполнить трюк и прыгнул с двухъярусной кровати.

Родители после критики в соцсетях дали пояснения касательно инцидента. Они рассказали, что ребенок проделывает трюк не первый раз, с ним все в порядке, он приземляется на мягкий матрас.