На Урале ФСБ изъяла более 10 тонн контрафактного алкоголя
Сегодня, 14:11ОбществоФото: УФСБ по Свердловской области
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Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность цеха по розливу контрафактного алкоголя в Заречном, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе операции изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости.
В том числе было изъято более семи тысяч бутылок с этикетками популярной алкогольной продукции — «Кенигсберг», «Царская охота», «Дербент», «Нефть» и другие. Во время операции задержаны семь работников производства, среди них — двое иностранцев.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».
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