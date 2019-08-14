Общественники Екатеринбурга заставили мэрию отменить ремонт дороги
Сегодня, 15:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Екатеринбурга после обращения члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой в прокуратуру отменила ненужный ремонт участка дороги на улице Ленина, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, активистка обратилась в надзорное ведомство с требованием проверить целесообразность расходования средств бюджета. По ее мнению, участок дороги не требует ремонта и находится в хорошем состоянии. Из прокуратуры обращение было направлено в администрацию города.
В результате счетная палата приняла решение исключить данный участок дороги из общей сметы.
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