Олигарх и бывший депутат захватывает подрядчика «Транснефти»

Первый контракт на сумму 800 миллионов рублей между нефтяным гигантом и ССА был подписан в 2017 году. Тогда подрядчик взял на себя обязательства по реконструкции нефтепровода в Иркутской области и выполнил свою часть сделки в полном объеме. Стоимость текущего договора составляет уже 1,15 миллиарда рублей. Чтобы исполнить требования контракта владелец компании ССА Андрей Слесарюк должен был увеличить парк спецтехники.

По данным «Новых Известий», продавцом техники выступил известный томский бизнесмен с неоднозначной репутацией Сергей Агеев. Компания, записанная на его брата, ООО «АСТ-Ресурс» предложила купить около 100 единиц б/у техники. Как позже выяснилось, вся техника, которая продавалась через «АСТ-Ресурс», изначально была в собственности другой компании Агеева, записанной на Людмилу Агееву, ООО «Транс Север Групп». Путем серых схем активы с банротящейся компании вывели в «АСТ-Ресурс» за – 11 миллионов рублей. «СпецСтройАвангарду» технику продали за 232 млн рублей.

Однако, когда юристы ССА проверяли «чистоту» техники выяснилось, что часть ее находится в залогах у банков. Будучи банкротом, Агеев не мог самостоятельно рассчитаться с кредиторами. Поэтому стороны договорились, что платежи будут идти в рассрочку и на эти деньги Агеев освободит машины из-под залога.

Слесарюк перевел на счета Агеева 53 млн руб. и оплатил расходы на транспортировку техники в Иркутскую область. Но по прибытию машин на объект выяснилось, что существенная часть из них оказались неисправными: самосвалы были без двигателей, а бульдозеры – без гусениц. После передачи претензий Агееву стороны вновь договорились. Согласно новым условиям «СпецСтройАвангард» чинит технику в счет ее стоимости, а до тех пор на каждую такую машину был подписан дополнительный договор хранения.