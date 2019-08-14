Проект НАНОЛЕК удвоил инвестиции РОСНАНО

РОСНАНО выступало инвестором проекта с 2011 года, сообщает Newsnn.ru. В течение этого времени в Кировской области было построено биомедицинское производство НАНОЛЕК. Его площадь занимает 29 тысяч квадратных километров, а сотрудниками являются примерно 700 человек. Компания каждый год выпускает около 42 миллионов преднаполненных шприцев, 35 миллионов флаконов лекарств и примерно 4 миллиарда таблеток.

Как отмечает управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Ольга Шпичко, за годы инвестиций РОСНАНО создало современное биофармацевтическое производство со значительным потенциалом роста. Кроме этого, НАНОЛЕК отвечает всем требованиям к стандартам качества лекарственных препаратов. Создание такого производства в России вносит ощутимый вклад в реализацию задач госпрограммы по формированию потенциала фармпромышленности, добавила она.

НАНОЛЕК стал лидером в РФ по производству детских вакцин. Благодаря разработке импортозамещающих лекарственных средств в значительной области решается проблема замещения дорогих зарубежных препаратов более дешевыми отечественными аналогами. Помимо этого, возрастает доля российских инновационных препаратов на рынке.

Сегодня в линейке предложений НАНОЛЕК - препараты для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. Предприятие также производит вакцины, в том числе Пентаксим от полиомиелита. Кроме этого, компания начала выпускать препараты концерна Merck для борьбы с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.