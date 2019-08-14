Свердловским школьникам за участие в митингах грозят детдомом и штрафами

Из документа следует, если ребенок пришел на несанкционированную акцию и был там задержан сотрудниками полиции, то родители не выполняют свои обязанности. Ребенку в этом случае грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. А при повторном нарушении авторы памятки грозятся лишением родительских прав.