Свердловским школьникам за участие в митингах грозят детдомом и штрафами
Сегодня, 14:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На сайте школы № 1 в Верхней Пышме появился документ, в котором говорится об ответственности детей за участие в несанкционированных митингах, сообщают ЕАН.
Из документа следует, если ребенок пришел на несанкционированную акцию и был там задержан сотрудниками полиции, то родители не выполняют свои обязанности. Ребенку в этом случае грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей. А при повторном нарушении авторы памятки грозятся лишением родительских прав.
Помимо этого, в памятке сказано, что участие в подобных акциях может грозить уголовной ответственностью.
Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от компании Google не рекламировать несанкционированные митинга на YouTube.
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