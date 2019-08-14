В Белоярском женщина пойдет под суд за покушение на убийство двух несовершеннолетних

По версии следствия, в темное время суток 6 апреля этого года женщина находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Женщина выехала на полосу встречного движения, где допустила наезд на двух девушек 2001 года рождения.

С целью сокрытия преступления она развернулась и поехала в обратном направлении, совершила повторный наезд на одну из потерпевших. Довести умысел до конца автомобилистке не удалось, так как вторая потерпевшая находилась на безопасном расстоянии.

В результате инцидента одна из несовершеннолетних получила тяжкий вред здоровью, вторая — вред здоровью средней тяжести.