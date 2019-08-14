В Екатеринбурге дом-улитку продают за 73 миллиона рублей

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«Дом-улитка», расположенный по улице Малышева, 2е в Екатеринбурге, выставлен на продажу, сообщает «ЕТВ». За здание, ранее признанное памятником архитектуры, хотят 73 млн. рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
«Дом-улитка» представляет собой отдельно стоящее здание. Авторы объявления о продаже утверждают, что он идеально подойдёт для размещения гостиницы, хостела, офиса большой компании или детского центра. Продажей занимается «Атомстройкомплекс».
Здание было построено в 1934 году по проекту архитектора Сергея Захарова, в 2019 году его признали объектом конструктивизма.
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