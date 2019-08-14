В Екатеринбурге дом-улитку продают за 73 миллиона рублей

«Дом-улитка» представляет собой отдельно стоящее здание. Авторы объявления о продаже утверждают, что он идеально подойдёт для размещения гостиницы, хостела, офиса большой компании или детского центра. Продажей занимается «Атомстройкомплекс».

Здание было построено в 1934 году по проекту архитектора Сергея Захарова, в 2019 году его признали объектом конструктивизма.