В Екатеринбурге коммунальный гейзер повредил три автомобиля
Сегодня, 10:37ОбществоФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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14 августа утром в Екатеринбурге на пересечении улиц Бабушкина и Красных Командиров произошла коммунальная авария, пишет «Джаст медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
В результате коммунального инцидента пострадали три автомобиля, их побило гравием. Как рассказал специалист пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании Дмитрий Бурдаков, автолюбителям будет возмещен ущерб.
Авария произошла во время гидравлических испытаний, температура воды в этот момент составляла от 30 до 40 градусов.
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Видео: «Типичный Екатеринбург»
Напомним, ранее в Екатеринбурге во время опрессовок струей грязной воды от коммунального гейзера залило помещения частной стоматологии.
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