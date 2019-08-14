В Екатеринбурге коммунальный гейзер повредил три автомобиля

В результате коммунального инцидента пострадали три автомобиля, их побило гравием. Как рассказал специалист пресс-службы Екатеринбургской теплосетевой компании Дмитрий Бурдаков, автолюбителям будет возмещен ущерб.

Авария произошла во время гидравлических испытаний, температура воды в этот момент составляла от 30 до 40 градусов.

Видео Видео: «Типичный Екатеринбург»