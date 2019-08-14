В Нижнем Тагиле женщина подозревается в мошенничестве с туристическими путевками

В полицию уже обратились четверо потерпевших, общая сумма ущерба составила около ста тысяч рублей. По словам начальника следственного подразделения подполковника юстиции Марины Носенко, одна из заявительниц рассказала, что весной этого года узнала от своей знакомой, что та может посодействовать в организации летнего отдыха. Женщина работает в одном из профилакториев и предложила организовать поездку на Черное море по льготной стоимости. Тагильчанка согласилась и передала ей 21 тысячу рублей. По словам «организатора» отдыха, отдыхающих в условленное время должен был ждать автобус, там же должны были выдать путевки. Автобус должен был отвести тагильчан в Екатеринбург, откуда отправлялся поезд на Черное море. Однако в условленный день и час автобус не прибыл.