В Свердловской области предложили упразднить еще один поселок
Сегодня, 11:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Заксобрании Свердловской области на рассмотрение вынесен законопроект об упразднении поселка Шихан под Краснотурьинском, сообщает интернет-издание Znak.
Власти муниципалитета считают, что оселок уже утратил признаки населенного пункта. Весной этого года поселок посетила специальная комиссия, которая выяснила, что на территории населенного пункта нет постоянно проживающих людей, также нет транспортной инфраструктур и не налажена система инженерных коммуникаций.
Ранее депутат ЗкСо Вячеслав Вегнер на своей странице в соцсети возмутился, что в Свердловской области 20% населения не имеют системы водоотведения в домах.
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