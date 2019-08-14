В Свердловской области предложили упразднить еще один поселок

Власти муниципалитета считают, что оселок уже утратил признаки населенного пункта. Весной этого года поселок посетила специальная комиссия, которая выяснила, что на территории населенного пункта нет постоянно проживающих людей, также нет транспортной инфраструктур и не налажена система инженерных коммуникаций.