Власти Серова потребовали снести дом со скандальным плакатом за счёт жильцов

Информация о требованиях серовских властей поступила от кандидата в депутаты Госдумы РФ по Серовскому округу от ЛДПР Евгении Чудновец. На старте избирательной компании она временно поменялась жильем с семьей местной жительницы Елены Виноградовой, которая проживала в полузаброшенном доме на Белореченской, 7.

14 августа в дом пришёл оценщик и чиновники городской администрации. У них был скан письма за подписью мэра Василия Сизикова. В письме собственников информировали о том, что обязанность по сносу здания, согласно Жилищному кодексу РФ, лежит исключительно на них. Там же был поставлен крайний срок исполнения требований — 31 января 2020 года.

Получить комментарии в мэрии Серова журналистам не удалось. Глава города оказался занят, пресс-секретарь находится в отпуске, другие сотрудники администрации сказали направлять все вопросы в письменной форме.

Напомним, дом на Белореченской, 7 стал известен общественности 12 августа, когда многодетная мать Альбина Вьюшкина разместила на здании плакат «Единая Россия» идет на дно». Это была попытка привлечь внимание к проблемам жильцов полузаброшенного дома, которые настаивают на расселении. На следующий день плакат сняли представители полиции и ЖЭК, а владельцам квартир отключили электричество за долги.