Вопросы антикризисных коммуникаций обсудят на форуме Baltic Weekend в Петербурге

На Baltic Weekend пройдут пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы по самым актуальным проблемам рынка, пишет karelinform. Российские и зарубежные эксперты поговорят о глобальных трендах, внедрении искусственного интеллекта и трансформации бизнес-процессов. Участники форума обсудят проблемы антикризисной коммуникации, корпоративной ответственности, внедрении новейших digital и PR-инструментов на рынке.

Спикером пленарного заседания станет руководитель Группы QIWI и Ассоциации развития финансовых технологий (ФинТех) Сергей Солонин. Он поговорит с участниками Baltic Weekend о месте человека в меняющейся системе знаний, развитии предпринимательства в условиях внедрения искусственного интеллекта и big data.

Бизнесмен активно вкладывается в новые финтех-проекты, выступая соинвестором Instamart, TimePad, “Арена Маркет”, Aviasales и других крупнейших международных компаний. Также Солонин развивает в России новые образовательные инициативы и институты, инвестируя в проекты федерального уровня. Это, например, школа креативного мышления ИКРА, Британская высшая школа дизайна или Московская школа кино.

Baltic Weekend давно стал масштабным форумом, который объединил лучших специалистов в области связей с общественностью, рекламы и маркетинга, общественников и госслужащих. Его задача – возможность открытого диалога для профессионального сообщества в контексте экономических и социально-политических задач. Каждый год форум собирает более 500 экспертов из России, стран СНГ, Европы и Южной Америки