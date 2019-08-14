«Вскрытие покажет» рассказало, кому и за что в России подбрасывают наркотики
Во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были озвучены данные статистики по осужденным гражданам. Оказалось, что 26% заключенных сидят в тюрьмах за хранение или сбыт наркотических средств.
Сложившаяся ситуация бросает тень на правоохранительные органы. В частности, примером может служить дело журналиста Ивана Голунова. Журналисты блога «Вскрытие покажет» разобрались с ситуацией, есть ли в регионах страны план по «посадкам» по статьям, связанным с оборотом наркотиков.
Например, издание «Новые известия» выяснило, что в 22 крупных российских городах очень похожи данные по числу обвиненных и осужденных по статьям за попытку сбыта наркотических веществ.
Таким образом, получается, что в России все-же есть план по возбуждению уголовных дел по статье 228 УК РФ. Самые большие планы в Хабаровской области, Ярославской области, Воронеже, там необходимо привлекать по два человека на 10 тысяч жителей. Лидером стал Ростов-на-Дону — 20 человек, в Томске и Красноярске необходимо привлечь по четыре человека. Данные цифры могут свидетельствовать о стремлении работников правоохранительных органов поднять статистику, выполнить план по раскрываемости.
Идут по пути прямой фальсификации доказательств, нарушения процессуального закона при задержании, выбивают показания, говорит адвокат Роман Казаков.
При этом, найти наркотик и привлечь человека к ответственности не так просто, как может показаться. Например, за хранение небольшого количества наркотических средств может грозить лишь административная ответственность.
Адвокат Дмитрий Зацаринский заявил, что в его практике были случаи, когда людям «добрасывали» наркотики. А можно встретить случаи оправдательного приговора из-за недостатка улик. Однако в Ставрополье таких случаев не зарегистрировано. Суды при недостаточности улик выносят наказание в виде условного срока.
При помощи наркотиков избавляются от активистов, журналистов, общественников. Такие примеры известны в Ростовской области и Ставропольском крае. Они закончились возбуждением уголовных дел и вымогательством денег у родственников.