«Вскрытие покажет» рассказало, кому и за что в России подбрасывают наркотики

Сложившаяся ситуация бросает тень на правоохранительные органы. В частности, примером может служить дело журналиста Ивана Голунова. Журналисты блога «Вскрытие покажет» разобрались с ситуацией, есть ли в регионах страны план по «посадкам» по статьям, связанным с оборотом наркотиков.

Например, издание «Новые известия» выяснило, что в 22 крупных российских городах очень похожи данные по числу обвиненных и осужденных по статьям за попытку сбыта наркотических веществ.

Таким образом, получается, что в России все-же есть план по возбуждению уголовных дел по статье 228 УК РФ. Самые большие планы в Хабаровской области, Ярославской области, Воронеже, там необходимо привлекать по два человека на 10 тысяч жителей. Лидером стал Ростов-на-Дону — 20 человек, в Томске и Красноярске необходимо привлечь по четыре человека. Данные цифры могут свидетельствовать о стремлении работников правоохранительных органов поднять статистику, выполнить план по раскрываемости.

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Идут по пути прямой фальсификации доказательств, нарушения процессуального закона при задержании, выбивают показания, говорит адвокат Роман Казаков.

При этом, найти наркотик и привлечь человека к ответственности не так просто, как может показаться. Например, за хранение небольшого количества наркотических средств может грозить лишь административная ответственность.

Адвокат Дмитрий Зацаринский заявил, что в его практике были случаи, когда людям «добрасывали» наркотики. А можно встретить случаи оправдательного приговора из-за недостатка улик. Однако в Ставрополье таких случаев не зарегистрировано. Суды при недостаточности улик выносят наказание в виде условного срока.