Зарплаты хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» выросли до 1,5 миллиардов
Вчера, 22:22ОбществоФото: Хоккейный клуб «Автомобилист»/ hc-avto.ru
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Уровень заработной платы уральских хоккеистов показал самый стремительный рост в КХЛ, сообщает «ЕТВ». За семь они увеличились в 6,5 раз.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2012 году зарплата участника клуба составляла 228 млн рублей, теперь же хоккеист «Автомобилиста» получает 1,5 млрд.
Финансирование резко выросло после смены руководства, когда в мае 2016 года президентом стал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Уже в 2017 году екатеринбуржцы вошли в восьмёрку клубов с зарплатным фондом больше миллиарда рублей. Последний анализ рейтинга показал, что «Автомобилист» находится на третьей строчке. Самые богатые клубы лиги СКА и ЦСКА в совокупности получают 2,1 млрд рублей в год.
Андрей Козицын на пресс-конференции по итогам сезона заявил, что в 2020 году будет заложен примерно такой же бюджет, как и в этом — 1,8 млрд рублей.
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