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#300 лет
Зарплаты хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» выросли до 1,5 миллиардов
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Зарплаты хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» выросли до 1,5 миллиардов

Вчера, 22:22ОбществоФото: Хоккейный клуб «Автомобилист»/ hc-avto.ru
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