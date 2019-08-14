Зарплаты хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» выросли до 1,5 миллиардов

Финансирование резко выросло после смены руководства, когда в мае 2016 года президентом стал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Уже в 2017 году екатеринбуржцы вошли в восьмёрку клубов с зарплатным фондом больше миллиарда рублей. Последний анализ рейтинга показал, что «Автомобилист» находится на третьей строчке. Самые богатые клубы лиги СКА и ЦСКА в совокупности получают 2,1 млрд рублей в год.