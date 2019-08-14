Жительница Пригородного района вышла замуж за таджика из жалости
Сегодня, 19:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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39-летняя женщина вышла замуж за гражданина Таджикистана, потому что ей стало его жалко – он хотел жить в России, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру.
Сюжеты: Пригород
Женщина, которая проживает в пригороде Нижнего Тагила, заключила брак с таджиком в 2016 году. Иностранец пытался получить на жительство в Краснодарском крае. Оттуда в прокуратуру пришло обращение с требованием проверить законность брака.
Как рассказали в прокуратуре, супруги виделись на бракосочетании и потом еще один раз. Свой поступок тагильчанка объяснила жалостью к мужчине, который хотел жить в России.
Суд признал брак недействительным. Гражданин Таджикистана будет отправлен на родину.
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