Жительница Пригородного района вышла замуж за таджика из жалости

Женщина, которая проживает в пригороде Нижнего Тагила, заключила брак с таджиком в 2016 году. Иностранец пытался получить на жительство в Краснодарском крае. Оттуда в прокуратуру пришло обращение с требованием проверить законность брака.

Как рассказали в прокуратуре, супруги виделись на бракосочетании и потом еще один раз. Свой поступок тагильчанка объяснила жалостью к мужчине, который хотел жить в России.