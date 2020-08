Экономика России может пострадать из-за призыва к Маску бойкотировать «Норникель»

По мнению политолога Александра Чернявского, обращение сообщества коренных народов Севера к Илону Маску с просьбой не покупать продукцию компании «Норникель» может отразиться на экономике РФ.

По сообщению портала muksun.fm, Чернявский подчеркнул, что северная война идет не только на федеральном, но и на краевом уровне. Очевидно наличие конфликта между «Норникелем» и главой региона, появление которого спровоцировала экологическая катастрофа на Норильской ТЭЦ-3. По словам политолога, Александром Уссом сокрытие информации о масштабах происшествия расценивается как попытка подставить руководство региона перед федеральным Центром. В социальной сети Чернявский разместил пост, где пишет, что пока перевес в этой войне на стороне края. Во многом благодаря отработке негативных для «Норникеля» информационных поводов. Руководство края без сожаления рассталось с мэром Норильска Ринатом Ахметчиным. Также красивым ходом выглядит обращение коренных народов Севера к Илону Маску с просьбой не покупать продукцию «Норникеля». Многие эксперты, опираясь на слова политолога, сделали вывод, что письмо является инициативой руководства региона. Представители Сообщества коренных малочисленных народов Севера практически в открытую выступают с предложением о дальнейшем расширении санкций против Российской Федерации, призывая отказаться от покупки ее продукции. Напомним, что в июле руководитель компании Tesla пообещал предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития. Несколько дней назад представители Сообщества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Абориген-Форум» обратились к Илону Маску с просьбой не заключать такого контракта с российской компанией «Норникель» до полной оценки ущерба от аварии ТЭЦ, компенсации коренным малочисленным народам севера и изменения политики предприятия в отношении этих народов.

