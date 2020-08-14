Экономика России может пострадать из-за призыва к Маску бойкотировать «Норникель»

По сообщению портала muksun.fm, Чернявский подчеркнул, что северная война идет не только на федеральном, но и на краевом уровне. Очевидно наличие конфликта между «Норникелем» и главой региона, появление которого спровоцировала экологическая катастрофа на Норильской ТЭЦ-3. По словам политолога, Александром Уссом сокрытие информации о масштабах происшествия расценивается как попытка подставить руководство региона перед федеральным Центром.