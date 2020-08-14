Муж задушил и закопал в снег. Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой

Какшин на суде пояснил, что пред днем, когда он убил девушку, они поругались в переписке в соцсети. Сергей не одобрял общение Дарьи с новым возлюбленным. Утром он поехал к ней и ждал, пока она выйдет из подъезда. Какшин предложил Дарье помочь с аккумулятором, но она отказалась. А затем начала его оскорблять, сказав, что он ни на что не способен. По словам Сергея Какшина, тогда он решил её убить. Сергей признался, что начал избивать женщину, но его спугнули. Он уехал к соседнему подъезду и выжидал. Когда избитая Дарья упала по пути к подъезду, он подумал, что она умерла. Тогда Сергей погрузил её в автомобиль и решил вывезти из города.