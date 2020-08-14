Муж задушил и закопал в снег. Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой

Родственники Дарьи были обеспокоены, ведь раньше она никогда не пропадала. У нее двое маленьких детей, она не могла их оставить. На тот момент детям было 5 и 6 лет. На поиски девушки были брошены силы полиции, также ее искали волонтеры.
В день пропажи машина Дарьи осталась стоять припаркованной у дома на улице Булата Окуджавы. Сестра тагильчанки нашла возле автомобиля следы крови, которые визуально кто-то пытался засыпать снегом.
12 января стало известно, что тело Дарьи нашли рядом с Серебрянским трактом, в 400 метрах от жилых домов. В убийстве признался ее бывший муж Сергей Какшин. Супруги развелись год назад. После убийства мужчина пытался замести следы: он отправлял смс на номер Дарьи с вопросами о том, завелась ли ее машина, обращался в детский сад, где должны были находиться его двое сыновей.
В ходе следствия было установлено, что утром 9 января бывший супруг приехал к дому Дарьи, дождался, пока она выйдет из подъезда, и завел разговор. Беседа переросла в конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать женщину руками. Дарья потеряла сознание, а Какшин решил, что она мертва. Тогда он вывез Дарью на окраину леса. Как стало известно следователям, мужчина, оказавшись на окраине города, увидел признаки жизни у Дарьи, задушил её и закопал тело под снегом.
По словам сестры Дарьи, Сергей Какшин тяжело переживал развод. До разрыва супругов он работал охранником в ЧОПе, но затем потерял работу и начал таксовать, чтобы зарабатывать деньги для семьи. Потеря работы, по словам приближенных к семье, была связана с его неумением контролировать эмоции.
Дарья подала на развод, сказав, что никогда не любила мужа и больше жить с ним не хочет. Что стало еще одним катализатором агрессии. Наладить свою личную жизнь мужчина не смог. Сестра погибшей охарактеризовала Сергея как «очень ревнивого, вспыльчивого, неадекватного человека». Она рассказывала, что экс-супруг и его мать угрожали Дарье на протяжении года после развода, настаивая на воссоединении пары. В день смерти Дарьи ее двое детей находились у свекрови, которая в последствии не привезла их на похороны и не давала им увидеться с родственниками их матери. Затем детей забрали и поместили в реабилитационный центр, после этого мальчиков отдали матери Дарьи Зембицкой.
3 июля состоялся первый суд по делу. На судебном заседании родители убитой Дарьи подали ходатайство о приобщении к делу жалобы. Суть её в том, что на стадии расследования с Какшина были сняты подозрения в похищении молодой женщины. Защита настаивала на том, что во время перевозки обвиняемый не знал, что девушка была все ещё жива, но родители Дарьи с этим были не согласны. Сестра Дарьи на суде рассказала, что девушка начала общаться с молодым человеком, выдвинув версию о том, что мотивом для убийства стала ревность.
Какшин на суде пояснил, что пред днем, когда он убил девушку, они поругались в переписке в соцсети. Сергей не одобрял общение Дарьи с новым возлюбленным. Утром он поехал к ней и ждал, пока она выйдет из подъезда. Какшин предложил Дарье помочь с аккумулятором, но она отказалась. А затем начала его оскорблять, сказав, что он ни на что не способен. По словам Сергея Какшина, тогда он решил её убить. Сергей признался, что начал избивать женщину, но его спугнули. Он уехал к соседнему подъезду и выжидал. Когда избитая Дарья упала по пути к подъезду, он подумал, что она умерла. Тогда Сергей погрузил её в автомобиль и решил вывезти из города.
По дороге она начала шевелиться, достала телефон, что-то сказала тихо. Я удивился очень, что она жива. Я решил, что так нельзя — нужно добивать. Поэтому, доехав до пустыря, нанёс ей удар по голове, а затем этой же ногой наступил ей на горло и задушил. Убедился, что в этот раз умерла. Затем выкинул телефон, который был куплен, кстати, на мои деньги, говорил Какшин на суде.
В ходе судебного процесса экс-супруг Дарьи также признался, что обо всём сожалеет и до сих пор любит девушку.
Раскаиваюсь, слабаком оказался, не смог победить свои чувства. Очень сильно любил её, жить без неё не мог. А где любовь — там нет милосердия, пояснял Сергей.
Однако сложно увидеть раскаяние в словах об отсутствии милосердия и упоминании покупки телефона на собственные средства. Не исключено, что слова о раскаянии были сказаны для смягчения срока. Мужчина был признан виновным в убийстве и приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и выплате 3,8 млн рублей компенсации морального вреда семье убитой.
В Следственном отделе по Ленинскому району в разговоре с TagilCity.ru отметили, что произошедшее с Дарьей Зембицкой нельзя назвать из ряда вон выходящим случаем. Бытовые убийства происходят нередко. Катализатором для агрессора может стать что угодно: алкоголь, грубые слова, эмоциональное давление.
Убийства происходят по разным мотивам и сказать, что женщины чаще мужчин убивают, тоже нельзя. Подавляющее большинство преступлений совершается на бытовой почве, в ходе распития спиртных напитков. Потому что обычно так происходит, что пили-пили, потом кто-то что-то сказал, что второму не понравилось, и происходит преступление, пояснил руководитель отдела Сергей Соседков.
Специалисты считают, что ревность — один из симптомов серьезного расстройства психики. Психологи утверждают, что патологическая ревность — это следствие комплексов, которые могли возникнуть еще в детском возрасте. По различным причинам ребенок начинает сравнивать себя с другими детьми, ощущая неуверенность в себе.
Когда ребенок растет в семье, если чего-то не хватает, он начинает сравнивать себя с другими, именно в худшую сторону, формируются установки, что он чего-то не заслуживает, чего-то не достоин, начинаются сомнения в себе. Далее ревность усиливается, низкая конкурентоспособность тоже может способствовать этому, неуверенность в себе, низкая самооценка, недоверие к миру, подозрительность,рассказала TagilCity.ru психолог Людмила Свиридова.
Впоследствии, когда человек находит себе партнера, он хочет обладать другим как собственностью. И это чувство растет все больше и может перерасти в страсть, когда человек не может с собой совладать.
По мнению Людмилы Свиридовой, ревнивцу важно признать проблему, которая кроется именно в нем, а не в его партнере.
Нужно влиять не на партнера, а на себя. Человеку нужно подумать, что он сможет с с этим сделать. Нельзя ломать другого человека, говорит психолог.
Причиной патологической ревности могут стать не только комплексы и психические расстройства. Экспертиза показала, что Какшин был вменяем. Но дело может быть не только «в голове». Чтобы не допустить повторения подобных историй, нужно знать, что к ним привело.
Медики отмечают, что к нарушению психо-эмоционального фона может привести гормональный сбой, заболевания эндокринной системы.
Влияют гормоны. Мы замечаем, что подростки в период полового созревания становятся эмоциональны, неконтролируемы. У женщин в период менопаузы меняется настроение, они становятся резкими или обидчивыми. Могут быть и заболевания эндокринной системы, отмечает медик.
Патологическая ревность — не самостоятельное заболевание, а следствие каких-либо нарушений. Ревнивцы опасны не только для близких, но и для самих себя. Могут нанести себе смертельные травмы в порыве нахлынувших эмоций. Самим агрессорам и их близким нужно обратит внимание на проблему. Пойти на консультацию к психологу, пройти медицинское обследование у терапевта или эндокринолога.