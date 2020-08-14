Народные ремесленники Свердловской области получат гранты на 2,7 миллиона рублей

Министерство проводит подобный конкурс уже второй год. Полученные средства помогают компенсировать изготовителям часть затраченных средств. Это поможет сохранить производство уникальных для культуры Свердловской области продуктов,сообщила исполняющая обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.