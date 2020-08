Полпред Цуканов приедет с проверкой в Свердловскую область

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов приедет в Свердловскую область для проверки реализации национальных проектов, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, Цуканов посетит все шесть регионов до конца года. В рамках визитов полпред проконтролирует, как там реализовывались нацпроекты. В аппарате полпреда подтвердили факт начала цикла поездок. В прошлом году Николай Цуканов также проводил проверку. Тогда в регионах проходили многочасовые отчетные совещания. Сегодня Цуканов приезжал с рабочим визитом в Челябинск. Также сегодня он заявил, что сдал тест на коронавирус. Тест оказался отрицательным, поэтому Цуканов общался с журналистами без маски.

