Полпред Цуканов приедет с проверкой в Свердловскую область

Полпред Цуканов приедет с проверкой в Свердловскую область

Сегодня, 19:36ОбществоPhoto: сайт полпредства президента в УрФО
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов приедет в Свердловскую область для проверки реализации национальных проектов, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, Цуканов посетит все шесть регионов до конца года. В рамках визитов полпред проконтролирует, как там реализовывались нацпроекты.

В аппарате полпреда подтвердили факт начала цикла поездок. В прошлом году Николай Цуканов также проводил проверку. Тогда в регионах проходили многочасовые отчетные совещания.

Сегодня Цуканов приезжал с рабочим визитом в Челябинск. Также сегодня он заявил, что сдал тест на коронавирус. Тест оказался отрицательным, поэтому Цуканов общался с журналистами без маски.

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