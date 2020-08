Сотрудники МФЦ в Нижнем Тагиле обвинили руководство в присвоении премий

Сотрудники одного из офисов МФЦ в Нижнем Тагиле пожаловались на руководство. В частности, они обвиняют его в присвоении премий, сообщает Ура.ру со ссылкой на одну из сотрудниц офиса.

По словам сотрудницы, всем работникам в конце 2019 года выдали премии по 1160 рублей. Однако после поступления средств на карточки, руководство потребовало обналичить средства и вернуть их. Женщина также возмущена, что еще с сотрудников собрали средства на жилетки, которые носить не обязательно. По ее информации, руководство собрало на них два миллиона рублей. Однако девушка признала, что предметы одежды все-таки были предоставлены работникам. Кроме того, средства собирались на платки для персонала, но их так и не предоставили. Сотрудники отделения обратились в городскую полицию. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Руководство МФЦ обвинения опровергает. Премии работникам выплачиваются в соответствии с Положением об оплате труда. На пошив жилетов руководство МФЦ деньги не собирало, рассказал изданию представитель учреждения.

