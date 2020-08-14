Сотрудники МФЦ в Нижнем Тагиле обвинили руководство в присвоении премий

Сотрудники МФЦ в Нижнем Тагиле обвинили руководство в присвоении премий

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Сотрудники одного из офисов МФЦ в Нижнем Тагиле пожаловались на руководство. В частности, они обвиняют его в присвоении премий, сообщает Ура.ру со ссылкой на одну из сотрудниц офиса.

По словам сотрудницы, всем работникам в конце 2019 года выдали премии по 1160 рублей. Однако после поступления средств на карточки, руководство потребовало обналичить средства и вернуть их.

Женщина также возмущена, что еще с сотрудников собрали средства на жилетки, которые носить не обязательно. По ее информации, руководство собрало на них два миллиона рублей. Однако девушка признала, что предметы одежды все-таки были предоставлены работникам. Кроме того, средства собирались на платки для персонала, но их так и не предоставили.

Сотрудники отделения обратились в городскую полицию. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

Руководство МФЦ обвинения опровергает.

Премии работникам выплачиваются в соответствии с Положением об оплате труда. На пошив жилетов руководство МФЦ деньги не собирало, рассказал изданию представитель учреждения.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
мфцобвинениясотрудникиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb