В Нижнем Тагиле планируется реконструкция Привокзальной площади

В Нижнем Тагиле планируется разместить стелу «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Кроме того, будет выполнена полная реконструкция местности, сообщает «Тагильский рабочий».

Сегодня в ходе выездного совещания на привокзальной площади мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев ознакомился с эскизным проектом реконструкции участка улицы Садовой от проспекта Ленина до Заводской. Стелу планируется разместить в том месте, где на данный момент располагается газон и рекламные щиты возле остановки маршруток. Планируется сделать там круговое движение, убрав остановочный комплекс. Стоянку автобусов и маршруток планируется переместить на другую площадку, а также перенести остановку общественного транспорта. Кроме того, вместо нескольких пешеходных переходов останется всего один. У вокзала и гостиницы появятся две большие автостоянки возле вокзала и гостиницы. Чтобы реализовать проект, придется снести несколько сооружений — это кафе, участковый пункт полиции, остановочные павильоны и киоски. В текущем году планируется начать подготовку к реконструкции. Напомним, 2 июля Нижнему Тагилу было присвоено почетное звание «Города трудовой доблести». В связи с этим планируется установить памятную стелу. По результатам общественного голосования была выбрана Привокзальная площадь.

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