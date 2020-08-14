В Свердловской области школы заплатят 4 миллиона рублей за нарушения санитарных норм

Было выдано 110 предписаний, включающих 344 мероприятия по приведению в соответствие с санитарными нормами территорий, систем водоснабжения, канализации, отопления, учебной мебели, холодильного и технологического оборудования пищеблоков. Все предписания должны быть исполнены до 1 сентября 2020 года.