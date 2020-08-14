В Свердловской области запретили проводить праздничные линейки 1 сентября

По его словам, линейки не планируются, но отдельные школы предложили провести некие мероприятия. Решение об отказе или разрешении должен принимать глава муниципального образования вместо с родителями. При этом проведение массовых мероприятий запрещается.
Он также отметил, что в школах масочный режим с 1 сентября обязаны соблюдать только сотрудники столовых. Кроме того, ученикам будут измерять температуру. Для этого в школах будет открываться несколько входов, чтобы не создавать скопления людей на улице.
Министр рассказал, что обеспечение новых норм эпидемиологической безопасности в учебных заведениях обойдется бюджету на сумму более миллиарда рублей. В школах установят санитайзеры, облучатели, а также обеспечат учеников и преподавателей средствами гигиены.
Ранее стало известно о том, что в школах Свердловской области ученики и преподаватели могут не надевать маски.