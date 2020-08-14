В Свердловской области запретили проводить праздничные линейки 1 сентября

В школах Свердловской области были запрещены школьные линейки. Несмотря на это, 1 сентября уроки, посвященные началу года, все-таки пройдут, но без общего сбора учеников из-за коронавируса. Об этом рассказал министр образования региона Юрий Биктуганов.

По его словам, линейки не планируются, но отдельные школы предложили провести некие мероприятия. Решение об отказе или разрешении должен принимать глава муниципального образования вместо с родителями. При этом проведение массовых мероприятий запрещается. Он также отметил, что в школах масочный режим с 1 сентября обязаны соблюдать только сотрудники столовых. Кроме того, ученикам будут измерять температуру. Для этого в школах будет открываться несколько входов, чтобы не создавать скопления людей на улице. Министр рассказал, что обеспечение новых норм эпидемиологической безопасности в учебных заведениях обойдется бюджету на сумму более миллиарда рублей. В школах установят санитайзеры, облучатели, а также обеспечат учеников и преподавателей средствами гигиены. Ранее стало известно о том, что в школах Свердловской области ученики и преподаватели могут не надевать маски.

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