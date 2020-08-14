Пинаев поручил выбрать место для новой скейт-площадки в центре Нижнего Тагила

Пинаев поручил выбрать место для новой скейт-площадки в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 15:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил найти возможность строительства новой скейт-площадки вместо той, что расположена на территории сквера возле горно-металлургического колледжа, сообщает пресс-служба администрации города.

Объект, расположенный возле колледжа будет демонтирован по представлению органов прокуратуры, как бесхозный и не отвечающий требованиям безопасности.

В связи с этим глава Нижнего Тагила поручил рассмотреть варианты создания подобного спортивного сооружения, чтобы увлеченные спортом жители города могли заниматься своим хобби и дальше.

К сожалению, демонтируемое сооружение бесхозное и находится на федеральной земле. Муниципалитет не имеет права заниматься его эксплуатационным содержанием. Чтобы решить проблему, рассмотрим варианты строительства новой скейт-площадки,сказал Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле, по данным, которые были предоставлены в администрацию города руководителем молодежного движения экстремальных видов спорта Николаем Добычкиным, скейтбордингом и BMX на регулярной основе занимаются несколько сотен человек.

Напомним, ранее на скейт-площадке возле Горно-металлургического колледжа получил травму 11-летний мальчик. После этого была организована проверка прокуратуры, после которой было принято решение о демонтаже площадки.

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Нижний Тагил
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