Пинаев поручил выбрать место для новой скейт-площадки в центре Нижнего Тагила

Объект, расположенный возле колледжа будет демонтирован по представлению органов прокуратуры, как бесхозный и не отвечающий требованиям безопасности.
В связи с этим глава Нижнего Тагила поручил рассмотреть варианты создания подобного спортивного сооружения, чтобы увлеченные спортом жители города могли заниматься своим хобби и дальше.
К сожалению, демонтируемое сооружение бесхозное и находится на федеральной земле. Муниципалитет не имеет права заниматься его эксплуатационным содержанием. Чтобы решить проблему, рассмотрим варианты строительства новой скейт-площадки,сказал Владислав Пинаев.
В Нижнем Тагиле, по данным, которые были предоставлены в администрацию города руководителем молодежного движения экстремальных видов спорта Николаем Добычкиным, скейтбордингом и BMX на регулярной основе занимаются несколько сотен человек.
Напомним, ранее на скейт-площадке возле Горно-металлургического колледжа получил травму 11-летний мальчик. После этого была организована проверка прокуратуры, после которой было принято решение о демонтаже площадки.