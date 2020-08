Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев рассказал, когда общее собрание учредителей рассмотрит рекомендацию об увольнении главы организации.

Как сообщает «Советский спорт», Ивлев заявил, что собрание, на котором учредители РУСАДА рассмотрят возможное увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора планируется провести 28 числа. Отметим, что 5 августа наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Гануса.

