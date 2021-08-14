"Дементра-Холдинг" приобрел "РусТрансКом"

«Группа компаний "РТК" демонстрирует устойчивую положительную динамику и стабильные финансовые итоги, что позволяет говорить об эффективном росте компании в будущем. Мы видим в компании накопленные компетенции и отраслевую экспертизу, а также высокопрофессиональных кадров, постараемся широко задействовать эти возможности для ее развития в перспективе. Нами были сохранены ключевые управленцы РТК в бизнесе, также мы предприняли попытку сделать интеграцию компаний для наших клиентов оптимальной», - сказал Сергей Эмдин, руководитель «Деметра-Холдинг».