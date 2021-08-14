"Дементра-Холдинг" приобрел "РусТрансКом"

"Дементра-Холдинг" приобрел "РусТрансКом"
"Дементра-Холдинг" приобрел "РусТрансКом"
Сегодня, 02:02ОбществоФото: медиахолдинг
«Деметра-Холдинг» и акционеры группы компаний "РусТрансКом" (далее - РТК) закрыли сделку по продаже активов.

Консолидация железнодорожных активов выступила частью стратегии «Деметра-Холдинг» по интегрированному развитию логистических и трейдинговых активов предприятия, оптимизации логистических цепочек внутри страны, обновлению рыночной инфраструктуры в сфере логистики и оптимизации поставок зерновых культур для экспорта, что в итоге приведет к укреплению позиций российской продукции агропромышленного комплекса на зарубежных рынках, пишет newstracker.ru.

В «Деметра-Холдинг» планируют продолжить реализацию стратегии группы "РТК", целью которой выступает поддержание лидирующих позиций предприятия в сфере перевозок специализированным составом. В том числе речь идет об аграрных, лесных и навалочных грузах, транспортировке минудобрений.

В рамках партнерства компаний президентом группы "РТК" и первым замгендиректора «Деметра-Холдинг» назначили Алексея Грибанова. Он будет руководить развитием железнодорожного и портовых направлений бизнеса «Деметра-Холдинг».

«Группа компаний "РТК" демонстрирует устойчивую положительную динамику и стабильные финансовые итоги, что позволяет говорить об эффективном росте компании в будущем. Мы видим в компании накопленные компетенции и отраслевую экспертизу, а также высокопрофессиональных кадров, постараемся широко задействовать эти возможности для ее развития в перспективе. Нами были сохранены ключевые управленцы РТК в бизнесе, также мы предприняли попытку сделать интеграцию компаний для наших клиентов оптимальной», - сказал Сергей Эмдин, руководитель «Деметра-Холдинг».

«Завершившийся сезон нами был отработан вместе с «Деметра-Холдинг». Синергия, которая возникает в ходе объединения логистических активов в единую систему, очевидна для каждого участника рынка. Вместе с этим «Русагротранс» и другие активы РТК, как и прежде, остаются универсальными логистическими компаниями, целью которых выступает удовлетворение потребностей каждого клиента, независимо от объемов перевозок и географии деятельности», - отметил Константин Засов, член совета директоров «Деметра-Холдинг», учредитель группы компаний "РТК".

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