На Южном подъезде к Нижнему Тагилу демонтирован въездной знак

Остатки бетонных опор от въездного знака 14 августа 2021 года выкорчевывают рабочие на подъезде к Нижнему Тагилу с южной стороны.
Место освободили, чтобы в ноябре текущего года на перекрестке тагильских улиц Красногвардейская — Фестивальная — Садоводов — Свердловское шоссе возвести 18-метровый монументальный объект. Новый въездной знак будет включать в себя надпись Нижний Тагил. Также под надписью будет находиться барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести».
Напомним, по предварительным данным, нагрузка конструкции на фундамент монументального объекта будет составлять свыше 20 тонн. Стоимость проекта составила порядка 27 миллионов рублей.