На Южном подъезде к Нижнему Тагилу демонтирован въездной знак

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу демонтирован въездной знак
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу демонтирован въездной знак
Сегодня, 16:15ОбществоФото: TagilCity.ru
Въездной знак демонтирован на Южном подъезде к Нижнему Тагилу перед мостом.

Остатки бетонных опор от въездного знака 14 августа 2021 года выкорчевывают рабочие на подъезде к Нижнему Тагилу с южной стороны.

Фото:TagilCity.ru

Место освободили, чтобы в ноябре текущего года на перекрестке тагильских улиц Красногвардейская — Фестивальная — Садоводов — Свердловское шоссе возвести 18-метровый монументальный объект. Новый въездной знак будет включать в себя надпись Нижний Тагил. Также под надписью будет находиться барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести».

Напомним, по предварительным данным, нагрузка конструкции на фундамент монументального объекта будет составлять свыше 20 тонн. Стоимость проекта составила порядка 27 миллионов рублей.

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