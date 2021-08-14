На Южном подъезде к Нижнему Тагилу демонтирован въездной знак

Место освободили, чтобы в ноябре текущего года на перекрестке тагильских улиц Красногвардейская — Фестивальная — Садоводов — Свердловское шоссе возвести 18-метровый монументальный объект. Новый въездной знак будет включать в себя надпись Нижний Тагил. Также под надписью будет находиться барельеф панорамы города и надпись «Город трудовой доблести».