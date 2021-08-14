Военный храм Александра Невского будет возведен вблизи Екатеринбурга

В Верхней Пышме Свердловской области по решению командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина будет возведен военный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, сообщает ТАСС.
Храм будет строиться из дерева в парке «Патриот». В цокольном этаже здания планируется разместить крестильный храм для военнослужащих и прихожан. Также музей военного духовенства России будет расположен на этом же этаже.
Напомним, на месте заброшенной воинской части рядом с ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле планируется построить храм, наподобие Выйско-Никольской церкви.