60% загрязняющих веществ в атмосфере Нижнего Тагила – вклад НТМК
14 сентября 2010, 18:12ОбществоОльга
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Комиссия по экологии и природопользованию правительства Свердловской области рассмотрела природоохранную деятельность ОАО «НТМК». Предприятие остается одним из 20-ти крупнейших загрязнителей атмосферы в регионе.
«В Нижнем Тагиле доля загрязняющих веществ в атмосфере от этого предприятия достигает 60%, и качество воздуха в последние годы в городе нисколько не улучшилось. Данные постов автоматического мониторинга атмосферного воздуха это подтверждают», - констатировали участники комиссии.
При этом, как пишет УрБК, по данным начальника управления охраны природной среды НТМК Сергея Пермякова, только за прошлый год выбросы сократились на 27 тысяч тонн. Но по результатам заседания комиссии было решено, что на НТМК необходимо разработать среднесрочную, до 2013 года, и долгосрочную, до 2020 года, программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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