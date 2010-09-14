Фильм «Овсянки» выйдет на экраны кинотеатров 8 октября
14 сентября 2010, 17:14ОбществоОльга
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Фильм Алексея Федорченко «Овсянки» выйдет на экраны кинотеатров 8 ктября - одновременно в Европе и в России. Причем для европейского проката копий значительно больше, чем для российского.
Об этом радиостанции «Эхо-Москвы-Екатеринбург» рассказал сам режиссер. Напомним, фильм «Овсянки» получил на прошедшем в Венеции кинофестивалетри приза – за лучшую операторскую работу, приз кинокритиков и приз загуманизм.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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