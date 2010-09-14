Фильм «Овсянки» выйдет на экраны кинотеатров 8 октября

Об этом радиостанции «Эхо-Москвы-Екатеринбург» рассказал сам режиссер. Напомним, фильм «Овсянки» получил на прошедшем в Венеции кинофестивалетри приза – за лучшую операторскую работу, приз кинокритиков и приз загуманизм.