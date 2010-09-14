Forbes обнародовал рейтинг стран с точки зрения поиска работы

Первенство в списке самых неблагополучных государств отдано Греции. Там индекс занятости составляет минус 10%. Также в числе стран с отрицательным прогнозом на открытие новых рабочих мест Италия, Испания, Ирландия и Чехия. Печальная перспектива на появление вакансий сохраняется в Венгрии, Румынии, Франции, Голландии и Британии. Островком благополучия в Европе с точки зрения рынка труда выглядит лишь Германия со значением плюс 7%. Ну а центром открытия новых вакансий в нынешнем году будут Китай и Индия.