Горит главный храм монастрыского комплекса Ганина Яма
14 сентября 2010, 07:36ОбществоОльга
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Сегодня утром загорелся главный храм монастырского комплекса на Ганиной Яме. По сообщению областного управления МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 07:20 по местному времени. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.
Так как все строения на Ганиной Яме деревянные, к месту стягиваются дополнительные пожарные расчеты, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области.
«Огонь отсечен, угрозы распространения на соседние строения нет», — отметил представитель пресс-службы. Пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный уровень сложности в связи с тем, что большинство зданий монастырского комплекса, в том числе и главный храм, выполнены из дерева.
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