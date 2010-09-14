К 16 сентября у всех тагильчан в домах должно стать тепло
К&nbsp;16&nbsp;сентября у&nbsp;всех тагильчан в&nbsp;домах должно стать тепло. Такую задачу поставил заместитель мэра Владимир Белов.
Сейчас все насосные в городе работают в штатномрежиме, есть вопросы по нескольким котельным, которые будутсняты в течение ближайших двух суток, ТЭЦ УВЗ и НТМКвыведены на циркуляцию, отмечает пресс-служба администрациигорода. Тепло подано уже во все детские сады, кроме №1, №6, №167, №182, а такжев большинство школ города,в 16 из 19 учрежденийздравоохранения, в девять из десяти школ искусств,во все клубные учреждения и дворцы культуры,во все музеи,в 17 из 30 библиотек,в 18 из 20 детско-юношескихспортивных школ.
Сейчас осуществляется подача тепла в жилыекварталы. Владимир Белов отметил, что в Нижнем Тагиле впервыезапуск тепла начался в выходные и, несмотряна это, прошел организованно. Вице-мэр поставил задачуне только закончить подачу тепловой энергиина социальные объекты и в дома тагильчанв ближайшие дни, но и закончить работы,связанные с выявлением и перезапуском неработающихстояков до начала октября.
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