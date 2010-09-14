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К 16 сентября у всех тагильчан в домах должно стать тепло
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К 16 сентября у всех тагильчан в домах должно стать тепло

14 сентября 2010, 19:13ОбществоОльга
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