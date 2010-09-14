Книга «Аватар» с автографом Джеймса Кэмерона продана за 200 тысяч рублей
За&nbsp;200 тысяч рублей ушла с&nbsp;молотка книга с&nbsp;автографом кинорежиссера Джеймса Кэмерона на&nbsp;благотворительном аукционе &laquo;Нота До&raquo;.
Аукцион прошел в рамках международного музыкального фестиваля«Звезды на Байкале» в Иркутске.Режиссер нашумевшего фильма в формате 3D подписалкнигу во время пребывания на Байкалев середине августа, когда он погружалсяв озеро Байкал на глубоководном аппарате «Мир-1».
Как сообщили ИТАР-ТАСС в штабе фестиваля, аукцион«Нота До» проводится с цельюпомочь юным музыкантам и художникам в приобретенииинструментов и в организации поездокна престижные конкурсы и выставки. В 2008году удалось выручить более миллиона рублей,в прошлом — два,в этом — 5,5 миллионов рублей.
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