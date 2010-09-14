Lady Gaga нарядилась в платье из кусков мяса
14 сентября 2010, 16:39ОбществоОльга
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На&nbsp;церемонии вручения наград MTV Video Music Awards британская певица Lady Gaga появилась в&nbsp;платье, сделанном из&nbsp;кусков мяса. Как утверждают защитники животных, звезда предстала перед публикой одетой &laquo;в&nbsp;куски мертвых коров&raquo;.
Тем не менее, защитники прав животных сомневаются, что платьебыло сделано из настоящей плоти. Члены организации справедливозаметили, что если бы Lady Gaga была наряжена в мясо,оно начало бы портиться под светом софитов через несколькочасов.
Как бы то ни было, наряд певицысерьезно разозлил вегетарианцев. Некоторые назвали Lady Gagaотвратительной, как и ее платье. Напомним, Lady Gagaстала триумфатором церемонии MTV VMA, собрав восемь наград.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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