Многие газели до сих пор не выходят на рейсы после происшествия 7 сентября

Напомним, 7 сенября под колесами газели погибла 3-летняя девочка. На следующий день на предприятии по перевозке пассажиров, где работал водитель, совершивший наезд на ребенка, сотрудниками ГИБДД была проведена тщательная проверка. В день проверки 80 из более 300 водителей не появились на работе, сообщил Сергей Бернгардт.