Многие газели до сих пор не выходят на рейсы после происшествия 7 сентября
14 сентября 2010, 14:44ОбществоMilka
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После происшествия 7 сентября контроль за водителями газелей со стороны ГИБДД ужесточился. Именно поэтому многие водители не выходят на рейсы, считает начальник отделения ОАРиП ОГИБДД УВД Сергей Бернгардт.
Напомним, 7 сенября под колесами газели погибла 3-летняя девочка. На следующий день на предприятии по перевозке пассажиров, где работал водитель, совершивший наезд на ребенка, сотрудниками ГИБДД была проведена тщательная проверка. В день проверки 80 из более 300 водителей не появились на работе, сообщил Сергей Бернгардт.
За период проведения профилактических мероприятий с 7 по 13 сентября сотрудниками ГИБДД выявлено 623 нарушения ПДД среди водителей пассажирских газелей. Большую часть нарушений составляют факты превышения скорости, нарушения правил пользования осветительными приборами, нарушения требований знаков.
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