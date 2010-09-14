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Многие газели до сих пор не выходят на рейсы после происшествия 7 сентября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многие газели до сих пор не выходят на рейсы после происшествия 7 сентября

14 сентября 2010, 14:44ОбществоMilka
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