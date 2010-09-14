На прошлой неделе зарегистрировано 14 ДТП и 2866 нарушений ПДД

За неделю выявлено 2866 нарушений ПДД. Большая часть правонарушений связаны спревышением скорости (1793) и непредоставлением преимущества в движениипешеходам (774). За неиспользование ремней безопасности оштрафовано 113водителей. Также зафиксировано 85 нарушений правил перевозки детей, 40фактов вождения в нетрезвом состоянии, 18 – управления автомобилем безправ.

06 сентября в 15.10 водитель ВАЗ-2108 на Восточном шоссе у дома № 4допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-211440. Пассажирка ВАЗ-2108 отполученных травм скончалась в больнице, водитель с диагнозом: СГМ,закрытый перелом предплечья, перелом ребер, ушибленная рана подбородка -госпитализирован. Пассажирка и водитель ВАЗ-211440 с диагнозом: ушибгрудной клетки - отпущены домой.

10 сентября в 15.00 водитель ВАЗ-21013 у дома №7/3 на Черноисточинскомшоссе допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть понерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движенияавтомобиля. Пешеход с диагнозом: закрытый перелом крестцового отделапозвоночника, СГМ - госпитализирован.

12 сентября в 00.10 водитель автомобиля ВАЗ-2109, следуя со стороныСеребрянского тракта в сторону ул.Фрунзе, у д.№1 по ул.Выйская допустилнаезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемомупешеходному переходу. Пешеход с диагнозом: перелом обеих костей левойголени со смещением - госпитализирован.